Włochy: Film Jana P. Matuszyńskiego w konkursie głównym festiwalu w Wenecji (aktualizacja)

Film Jana P. Matuszyńskiego "Żeby nie było śladów" zakwalifikowano do konkursu głównego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji - ogłosiła w poniedziałek jego dyrekcja. To historia poety, maturzysty Grzegorza Przemyka, który zmarł w wyniku pobicia na posterunku milicji w Warszawie w 1983 r.

Tegoroczna 78. edycja festiwalu odbędzie się w dniach 1-11 września.

Film Matuszyńskiego powstał na podstawie książki Cezarego Łazarewicza "Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka".

W obsadzie filmowej historii o dochodzeniu po śmierci syna opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej oraz operacji w MSW, mającej na celu ukrycie prawdy o tym wydarzeniu, są między innymi Mateusz Górski, Sandra Korzeniak, Tomasz Ziętek, Jacek Braciak, Aleksandra Konieczna, Agnieszka Grochowska i Robert Więckiewicz.

Do głównego konkursu o nagrodę Złotego Lwa zakwalifikowano 21 filmów z całego świata. Jest wśród nich obraz "Madres Paralelas" Pedro Almodovara, który zostanie pokazany w dniu inauguracji festiwalu na Lido.

O nagrodę ubiegać się będą także między innymi: "The Power of the Dog" Jane Campion, historia księżnej Diany, czyli "Spencer" Pablo Larraina i najnowszy film laureata Oscara Paolo Sorrentino "E' stata la mano di Dio".

W grecko-brytyjsko-amerykańsko-izraelskim filmie "The Lost Daughter" Maggie Gyllenhaal obok takich gwiazd, jak Olivia Colman, Dakota Johnson, Ed Harris, Peter Sarsgaard wystąpi Dagmara Dominczyk, amerykańska aktorka polskiego pochodzenia.

Przewodniczącym jury głównego konkursu będzie koreański reżyser Joon-ho Bong, laureat Oscara za film "Parasite".

Poza głównym konkursem, w przeglądzie "Horyzonty", zaprezentowany zostanie film Ołeha Sencowa "Nosorożec". Ukraiński reżyser został w 2014 roku aresztowany na okupowanym przez Rosję Krymie pod zarzutem planowania działań terrorystycznych i skazany na 20 lat łagru. O jego uwolnienie apelowało wiele osób i organizacji, w tym Europejska Akademia Filmowa. Został zwolniony podczas wymiany więźniów w 2019 roku.

Z Rzymu Sylwia Wysocka