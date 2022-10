Włochy: Galeria Uffizi podjęła kroki prawne przeciwko francuskiemu domowi mody

Galeria Uffizi we Florencji podjęła kroki prawne przeciwko francuskiemu domowi mody Jeana Paula Gaultier za wykorzystanie bez jej zgody obrazu „Narodziny Wenus” Sandro Botticellego w kreacjach tej marki. Firma nie odpowiedziała na wcześniejsze wezwanie prawników dyrekcji muzeum.

W wydanym oświadczeniu, cytowanym przez Ansę, dyrekcja muzeum odnotowała, że projekty wykorzystujące arcydzieło, znajdujące się w jego kolekcji , zostały rozreklamowane na stronie internetowej domu mody i jego profilach w mediach społecznościowych.

Firma, zaznaczyła Galeria Uffizi, nie zwróciła się o zgodę na to, nie ustaliła sposobu wykorzystania wizerunku i nie zapłaciła za jego wykorzystanie, co przewidują stosowne przepisy.

Jak poinformowano, biuro prawne galerii już w kwietniu wystosowało do domu mody wezwanie do usunięcia uchybienia. W tym oficjalnym piśmie zażądano wycofania ubrań z wizerunkiem Wenus z obrazu Botticellego bądź , by firma natychmiast skontaktowała się w celu zawarcia umowy handlowej, aby uregulować obecną sytuację. List ten został zignorowany- podkreśliła dyrekcja jednego z najstarszych muzeów w Europie.

Dlatego wystąpiono obecnie na drogę prawną. W pozwie przeciwko firmie założonej przez znanego projektanta zażądano wycofania z rynku wszystkich kreacji, uznanych przez galerię za "nielegalne" i odszkodowania za poniesione straty.

