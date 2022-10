Włochy: Giorgia Meloni podziękowała premierowi Morawieckiemu za gratulacje

Nowa premier Włoch Giorgia Meloni w sobotę podziękowała szefowi polskiego rządu Mateuszowi Morawieckiemu za gratulacje, jakie złożył jej w dniu zaprzysiężenia jej rządu. Zapewniła go, że od razu przystąpi do pracy, by stawić czoło wyzwaniom oraz działać na rzecz wspólnych wartości i obrony wolności.

Dziękując Morawieckiemu za "ciepłe słowa", włoska premier podkreśliła w sobotę na Twitterze: "Natychmiast przystąpimy do pracy, by stawić czoło trudnym wyzwaniom, jakie przed nami stoją".

Zapewniła o swym zaangażowaniu na rzecz, jak dodała, "naszych wspólnych wartości, obrony wolności i zapewnienia bezpieczeństwa naszym narodom" (https://tinyurl.com/j96estum).

Wcześniej polski premier napisał w tweecie: "Gratuluję Giorgii Meloni objęcia funkcji premiera! To ważny dzień dla Włoch, Europy i NATO. Przed nami wiele bezprecedensowych wyzwań".

"Dlatego potrzebujemy odważnego przywództwa. Łączącego trwałe wartości i determinację. Polska i Europa mają dziś takiego sojusznika w Rzymie" - zaznaczył szef polskiego rządu (https://tinyurl.com/3vyapxnm).