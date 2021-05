Włochy: Godzina policyjna opóźniona; wchodzi w życie o 23.00

Godzina policyjna we Włoszech została opóźniona i będzie zaczynać się nie o 22.00, jak dotąd, ale o 23.00. We wtorek późnym wieczorem wszedł w życie dekret rządu w tej sprawie, podpisany przez prezydenta Sergio Mattarellę.

Polityczne boje o skrócenie godziny policyjnej, trwającej do 5.00 trwały we Włoszech kilka tygodni. Apelowali też o to przedstawiciele branży gastronomicznej.

Na początku czerwca godzina policyjna ma obowiązywać od północy, a pod koniec miesiąca zostanie całkowicie zniesiona.

Ponadto w dekrecie zapisano, że zaświadczenie o szczepieniu przeciwko Covid-19 będzie ważne przez 9 miesięcy od daty przyjęcie dwóch dawek lub preparatu jednodawkowego.