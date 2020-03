Włochy: Gubernator Apulii: nie przynoście nam epidemii z Północy

Szef władz regionu Apulia na południu Włoch Michele Emiliano zaapelował w niedzielę do osób przebywających w Lombardii, gdzie szerzy się wirus, by nie przywoziły ze sobą epidemii. Zawezwał Włochów, którzy uciekają z Północy, by się zatrzymali i zawrócili.

Emiliano jest kolejnym lokalnym politykiem, który zaapelował o to, by powstrzymać notowane od soboty zjawisko opuszczania regionów na Północy, zwłaszcza Lombardii, przez osoby pochodzące z Południa. Podobny apel wystosowała szefowa władz Kalabrii Jole Santelli.

Szef władz Apulii oświadczył w mediach społecznościowych apelując do Włochów zmierzających w stronę jego regionu: "Zwracam się do was, jakbyście byli moimi dziećmi, moimi braćmi, moimi wnukami. Zatrzymajcie się i zawróćcie, wysiądźcie na pierwszej stacji kolejowej, nie wsiadajcie do samolotów do Bari i Brindisi, zawróćcie samochodem, opuśćcie autobus na najbliższym przystanku".

"Nie przywoźcie do naszej Apulii epidemii z Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Emilii-Romanii uciekając przed wejściem w życie dekretu rządu". Wydany w nocy dekret ogranicza w znacznym stopniu możliwość poruszania się po całej Lombardii i 14 miastach w innych regionach, w tym - Wenecji, Padwy, Rimini.

Gubernator Apulii w wydanym w niedzielę rozporządzeniu zalecił 14-dniową izolację tym, którzy wrócili z Lombardii i innych prowincji wymienionych w rządowym dekrecie.

Nakaz kwarantanny dla wracających z Lombardii i pozostałych ognisk zachorowań wydały też władze Abruzji, które także obawiają się skutków trwającej ucieczki z północy Włoch.

Z Rzymu Sylwia Wysocka