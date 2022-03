Włochy: Humanitarna misja ochroniarzy z Rzymu wyruszyła na granicę Ukrainy

Z misją humanitarną wyruszyła z Rzymu na granicę Ukrainy grupa ochroniarzy pracujących na co dzień w dyskotekach i innych lokalach nocnych. Jak powiedzieli, cytowani przez włoski dziennik „Il Messaggero”, zawieźli „mikroskopijną pomoc” w obliczu potrzeb, a także nadzieję.

Zespół pracowników firmy ochroniarskiej w trzech samochodach terenowych wyjechał z Wiecznego Miasta w kierunku granicy węgiersko-ukraińskiej, by tak bardzo, jak to możliwe, zbliżyć się do zaatakowanego przez Rosję kraju i zawieźć pomoc dla ludności ze zniszczonych terenów, a w drodze powrotnej do Włoch zabrać jak najwięcej uchodźców.

"Wyruszyliśmy w tę długą podróż, by udzielić pomocy, a także z przesłaniem dla opinii publicznej" - podkreślili uczestnicy wyprawy. Dodali, że chcą pokazać inny od stereotypowego wizerunek swojego zawodu. "Prezentujemy godność człowieka, niosącego pomoc bliźniemu i gotowego zaangażować się społecznie" - dodali.