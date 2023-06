Włochy: Hymn maturzystów rozbrzmiewa przed szkołami w przeddzień egzaminu dojrzałości

Ponad pół miliona maturzystów we Włoszech przystąpi w środę do egzaminu dojrzałości. Ich "patronem" jest znany piosenkarz Antonello Venditti, a hymnem - jego licząca prawie 40 lat piosenka „Noc przed egzaminami” („Notte prima degli esami”). Zgodnie z tradycją we wtorek wieczorem maturzyści śpiewają ją przed swoimi szkołami w całym kraju, gdzie spotykają się, by dodać sobie otuchy.

W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpi 536 tysięcy abiturientów z 28 tysięcy klas. Utworzono łącznie 14 tysięcy komisji egzaminacyjnych.

Kultowa we Włoszech piosenka Vendittiego z 1984 roku towarzyszy dwóm trzecim tegorocznych maturzystów - wynika z sondażu opublikowanego na portalu Skuola.net. Jak przyznali uczniowie, utwór ten podnosi na duchu, pomaga rozładować napięcie i nastawić się pozytywnie przed czekającym ich egzaminem maturalnym.

Drugi rok z rzędu odbywa się on tak jak przed pandemią; to dwa egzaminy pisemne i jeden ustny. W ostrej fazie pandemii był to tylko rozszerzony, obejmujący wszystkie przedmioty egzamin ustny.

W środę odbędzie się pisemny egzamin z języka włoskiego, a w czwartek - sprawdzian zgodny z profilem szkoły. W liceach klasycznych jest to łacina, w tych o profilu nauk ścisłych - matematyka, a w językowych - z głównego języka obcego i kultury.

W technikach, w zależności od ich specjalizacji, drugi egzamin pisemny maturzyści zdają z ekonomii, geopolityki, inżynierii, logistyki.

Maturę zakończy rozmowa z komisją, której celem jest sprawdzenie wiedzy z podstawowych przedmiotów.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać co najmniej wynik 60 na 100 punktów.

Na terenach powodziowych w regionie Emilia-Romania matura będzie miała uproszczoną formę. Tak jak w dwóch pierwszych latach pandemii będzie to rozszerzony egzamin ustny.

Z Rzymu Sylwia Wysocka