Włochy: Inauguracja nowej ekspozycji w Muzeum Astronomicznym i Kopernikańskim w Rzymie

W rzymskim Muzeum Astronomicznym i Kopernikańskim odbyła się w środę inauguracja nowej ekspozycji. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele włoskiego rządu i świata nauki oraz ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders. Muzeum utworzył pod koniec XIX wieku polski historyk emigracyjny Artur Wołyński.

Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Na inauguracji obecny był też prezes włoskiego Instytutu Astrofizyki profesor Marco Tavani.

Placówka na Monte Mario w Wiecznym Mieście to jedyne poza Polską muzeum poświęcone Kopernikowi; założył je historyk emigracyjny Artur Wołyński (1844-1893). Są tam zebrane przez niego pamiątki związane z postacią astronoma z okazji obchodów 400. rocznicy jego urodzin, zorganizowanych w Wiecznym Mieście w 1873 roku.

W odnowionym muzeum, które zostało otwarte po kilkuletniej przerwie, jest między innymi portret Mikołaja Kopernika namalowany przez Henryka Siemiradzkiego i podarowany tej placówce przez malarza.

Ambasador Anders podkreśliła w środowym wystąpieniu, że w Polsce obchodzony jest Rok Kopernika. Zaznaczyła, że postać wielkiego astronoma jest nie tylko uniwersalnym dziedzictwem, ale także przykładem ścisłych więzów łączących od wieków Polskę i Włochy.

Przypomniała, że Kopernik studiował w Ferrarze, Bolonii i Padwie.

"Jako prawdziwy człowiek Renesansu wykorzystał swoją inteligencję i geniusz w różnych dziedzinach: astronomii, prawie, matematyce, ekonomii, astrologii i nawet w strategii wojskowej; był także tłumaczyłem i lekarzem, miał talent malarski" - mówiła Anders.

Ambasador zwróciła uwagę na ścisłe więzy rzymskiego muzeum z historią Polski. Jak dodała, powstało ono w chwili, gdy na 123 lata nasz kraj zniknął z mapy Europy. To wtedy, jak zaznaczyła, do muzeum trafiła bogata kolekcja, jaką zgromadził polski naukowiec Artur Wołyński. Są to księgi, medale, obrazy i rzeźby, instrumenty naukowe.

Anders przypomniała, że Wołyński urządził i kierował muzeum, a jednocześnie promował polską historię i kulturę gdzie tylko mógł.

Choć Kopernik przebywał w Italii długo, ślady jego obecności są nieliczne. W Rzymie spędził co najmniej kilka miesięcy, a jeden z jego studentów zapisał, że spotykał się z ważnymi postaciami tamtych czasów. Według jednej z hipotez Mikołaj Kopernik poznał Michała Anioła.

Związki astronoma z Włochami będą tematem kongresu we wrześniu w Rzymie, który zorganizuje między innymi Instytut Polski nad Tybrem.

Z Rzymu Sylwia Wysocka