Włochy: Inflacja najwyższa od 9 lat

Włoska gospodarka, która z euforią zaczęła wychodzić z głębokiego kryzysu na tle pandemii, zmaga się z rosnącą inflacją - to wnioski z przedstawionych we wtorek danych. W październiku rok do roku wyniosła ona 3 procent. Inflacja jest najwyższa od 9 lat.

W ciągu miesiąca ceny wzrosły o 0,7 procent; to wzrost czwarty miesiąc z rzędu - podkreślono w raporcie krajowego Instytutu Statystycznego Istat.

Jak zauważono, inflacja w październiku była wyższa od prognozowanej wcześniej na 2 procent. Podstawową przyczyną są podwyżki cen energii. To one sprawiły, że żywność zdrożała o 1 procent.

Komentując te dane, prezes włoskiej organizacji obrony praw konsumentów Carlo Rienzi oświadczył: "Stoimy w obliczu prawdziwego kryzysu cenowego". Jak dodał, obecne podwyżki kosztować będą każdą rodzinę średnio 922 euro rocznie. Największe zanotowano w Bolzano, Bolonii i w Padwie, gdzie rodziny wydadzą o 1300-1500 euro więcej.

Odnotowano jednocześnie, że po raz pierwszy od dwóch miesięcy stałych podwyżek nieznacznie spadły w połowie listopada ceny paliwa.