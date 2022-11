Włochy: Instytut historyczny: w kraju jest ponad 1400 pomników i miejsc nawiązujących do czasów faszyzmu

We Włoszech jest ponad 1400 pomników, tablic i nazw ulic oraz placów nawiązujących do epoki faszyzmu - wynika z pierwszego ich rejestru, jaki sporządził krajowy Instytut historyczny z Bolonii. Mapę pod nazwą „miejsca faszyzmu” przedstawiono tuż po 100. rocznicy dojścia faszystów Benito Mussoliniego do władzy.

Burzę we Włoszech wywołała niedawno fotografia Mussoliniego wisząca w historycznej siedzibie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego w Rzymie, gdzie obecnie znajduje się resort do spraw firm i marki "Made in Italy". Obecny rząd Giorgii Meloni zapowiedział usunięcie zdjęcia.

Jednym z najbardziej rzucających się w oczy symboli faszyzmu jest obelisk z białego marmuru dedykowany Mussoliniemu, znajdujący się w pobliżu Stadionu Olimpijskiego w Wiecznym Mieście. Wiele odwołań znaleźć można w stołecznej dzielnicy Eur, zbudowanej przez reżim Mussoliniego na wystawę światową, która nie odbyła się z powodu wojny.

Prace nad mapą miejsc faszyzmu trwały cztery lata. Jak zauważył uczestniczący w nich historyk Igor Pizzirusso, jest to tylko częściowy spis. "Wiemy dobrze, że nie jest jeszcze pełny" - przyznał.

Mapa będzie uzupełniana, także dzięki zgłoszeniom, jakie można kierować do Instytutu. Każda przekazana informacja o miejscu odwołującym się do włoskiego faszyzmu będzie weryfikowana przez ekspertów.

Zauważa się, że interaktywna mapa została zaprezentowana miesiąc po dojściu do władzy centroprawicy, w skład której wchodzi ugrupowanie Bracia Włosi premier Giorgii Meloni, mające postfaszystowskie korzenie. Szefowa rządu zapewniła, że faszyzm należy we Włoszech od dekad do historii, i podkreśliła, że przyjęte w tamtych czasach ustawy rasowe są "najniższym punktem" w dziejach kraju. "Nigdy nie odczuwałam sympatii dla faszyzmu" - zapewniała Meloni w expose w październiku.

Z Rzymu Sylwia Wysocka