Włochy: Instytut Służby Zdrowia: krzywa zakażeń zaczyna spadać, ale bardzo powoli

Sytuacja pandemiczna we Włoszech jest stabilna, ale nadal zła - wynika z danych ogłoszonych w piątek, przed trzydniowym świątecznym lockdownem. Instytut Służby Zdrowia informuje, że krzywa zakażeń zaczyna spadać, ale bardzo powoli.

Ministerstwo Zdrowia podało , że minionej doby na Covid-19 zmarło 481 osób i potwierdzono 21 932 następne zakażenia koronawirusem.

Bilans zmarłych od początku pandemii przekroczył 110 tysięcy.

Od czwartku wykonano 331 tysięcy testów.

Dotychczas we Włoszech wykryto 3,6 miliona przypadków zakażeń; wyleczonych jest około 2,9 miliona osób. Obecnie zakażonych jest 565 tysięcy.

Od soboty do poniedziałku w całym kraju obowiązywać będzie twardy lockdown. Wszystkie regiony będą czerwonymi strefami. Obowiązywać będzie zakaz opuszczania własnej gminy zamieszkania bez uzasadnionego powodu. Dozwolone będą wizyty w prywatnych domach z ograniczeniem do dwóch osób dorosłych, ewentualnie z dziećmi w wieku do lat 14 i tylko raz dziennie. Można będzie iść do kościoła, pod warunkiem, że będzie to ten najbliżej domu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka