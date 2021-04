Włochy: Instytut Służby Zdrowia: nieznaczna poprawa sytuacji epidemicznej

We Włoszech doszło do dalszej nieznacznej poprawy sytuacji epidemicznej. Wskazują na to dane Instytutu Służby Zdrowia, który podał w piątek, że wskaźnik zakaźności koronawirusa spadł w ciągu ostatniego tygodnia z 0,85 do 0,81.

W cotygodniowym raporcie Instytut poinformował również, że minimalnie, ze 160 do 159, zmniejszyła się liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców.

Jak zauważono, średnia ta - spadająca ostatnio co tydzień - nadal daleka jest od wskaźnika 50 przypadków na 100 tysięcy osób, który pozwoliłby na całkowite śledzenie kontaktów zakażonych i byłby podstawą do ogłoszenia w regionie białej strefy najniższego ryzyka.

Od poniedziałku na mocy dekretu rządu w związku z poprawą sytuacji i postępem kampanii szczepień wrócą żółte strefy łagodnych restrykcji. Ma w nich znaleźć się 14 regionów i dwie autonomiczne prowincje. Najwięcej obostrzeń zostanie utrzymanych w pozostałych pięciu regionach.

W żółtych strefach znajdzie się około 50 milionów Włochów.