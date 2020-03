Włochy: Instytut Zdrowia: 5 proc. zarażonych ma mniej niż 30 lat, najwięcej - ponad 70 lat

Około 5 procent chorych we Włoszech na Covid-19 ma mniej niż 30 lat, a najwięcej zarażonych jest w grupie wiekowej powyżej 70 lat - takie dane przedstawił w środę dziennik "Corriere della Sera" za krajowym Instytutem Zdrowia. Większość chorych to mężczyźni.

Najnowszy bilans epidemii to 631 zmarłych zarażonych koronawirusem i ponad 10,1 tys. potwierdzonych przypadków zarażeń.

Ze statystyki wynika, że 420 chorych to osoby poniżej 30. roku życia.

Szef krajowego Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro, cytowany na łamach "Corriere della Sera", ostrzegł, że odsetek młodych ludzi może wzrosnąć, jeśli nie będą oni postępować zgodnie z zaleceniami. Jak powiedział, "grupa wiekowa młodzieży ma lżejszy przebieg i choroba jest mniej śmiertelna, ale może ona zarażać innych". "To dlatego musi czuć się odpowiedzialna za swoje zachowanie" - dodał Brusaferro.

Wśród dzieci zarażonych jest najmniej. We Włoszech zanotowano w tej grupie wiekowej do 9. roku życia 43 pozytywne przypadki. To 0,05 procent wszystkich chorych. W grupie wiekowej 10-19 lat jest to 1 procent chorych (85 osób), a wśród osób od 20 do 29 lat - 3,5 procent. Jest takich osób 296.

Odsetek raptownie wzrasta wraz z wiekiem - odnotował Instytut Zdrowia. Chorzy w wieku od 30 do 39 lat to 5,6 procent, 40-49 lat to 10,7 procent, a 50-59 lat to 17,4 procent.

Prawie 18 procent ogółu chorych stanowią 60-latkowie, a 21,4 procent - 70-latkowie. 18,4 procent chorych to osoby powyżej 80. roku życia.

Średni wiek chorych we Włoszech to 65 lat. Większość chorych to mężczyźni; to 62 procent przypadków.

Według danych Instytutu Zdrowia około 10 procent zarażonych nie ma żadnych objawów. Około 30 procent ma symptomy, które nie są poważne. U 5,6 procent stwierdzono poważne objawy, a 18 procent - krytyczne.

Spośród wszystkich chorych 21 procent zostało hospitalizowanych, w tym 12 procent na oddziałach intensywnej terapii. Przebywa tam obecnie 877 osób.

Z Rzymu Sylwia Wysocka