Włochy: Instytut Zdrowia: nie ma sytuacji krytycznej w związku z epidemią koronawirusa

Obecnie we Włoszech nie ma żadnej sytuacji krytycznej związanej z epidemią koronawirusa - ogłosił w piątek krajowy Instytut Zdrowia na podstawie monitoringu jej przebiegu od 18 do 24 maja. We wszystkich regionach wskaźnik zakaźności spadł poniżej 1.

W przedstawionym raporcie podkreślono, że w niektórych regionach utrzymuje się wysoka liczba przypadków infekcji, ale wszędzie jest ona pod kontrolą. W innych regionach, jak zauważyli eksperci Instytutu, liczba zakażonych jest bardzo ograniczona.

Specjaliści zaapelowali o dalszą czujność, zwłaszcza z związku z oczekiwanym wzrostem zjawiska przemieszczania się ludzi po terytorium kraju po otwarciu granic regionów na początku czerwca.

We wszystkich regionach wskaźnik zakaźności koronawirusem wynosi poniżej 1, co oznacza, że jedna osoba zakażona zaraża mniej niż jedną następną i że epidemia jest wygaszana.

Ponadto w sprawozdaniu położony został nacisk na to, że nie notuje się przeciążenia w szpitalach.

W podsumowaniu obecną sytuację epidemiologiczną we Włoszech uznano za "pozytywną".

Według najnowszych danych Obrony Cywilnej w ciągu ostatniej doby zmarło we Włoszech 87 osób zakażonych koronawirusem i zanotowano 516 nowych przypadków infekcji. Łączna liczba zmarłych od początku kryzysu w lutym przekroczyła 33 tysiące. Wyleczonych jest już ponad 152 tysiące osób.

Z Rzymu Sylwia Wysocka