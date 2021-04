Włochy: Intensywne policyjne kontrole w drugim dniu świątecznego lockdownu

W niedzielę we Włoszech, w drugim dniu narodowego lockdownu kontrole policji skoncentrowano na wybrzeżach, gdzie tysiące ludzi wyszły na spacer, korzystając z prawie upalnej aury. Nadmorskie promenady i plaże w rejonie Rzymu patrolowane są przy użyciu dronów.

Bardziej opustoszałe są centra miast. Ludzie wybrali na spacery głównie parki i skwery oraz plaże. Wszędzie policja pilnuje, by nie tworzyły się skupiska ludzi. W dniach świątecznych surowych restrykcji spacery są dozwolone z zastrzeżeniem, że można na nie chodzić w pobliżu domu.

Kontrole prowadzone są na drogach wyjazdowych z miast w związku z zakazem opuszczania gminy, w której jest się zameldowanym.

Otwarte są punkty szczepień.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby na Covid-19 zmarło 326 osób i wykryto 18 025 zakażeń koronawirusem. Liczba wykonanych jednego dnia testów przekroczyła ćwierć miliona.

Łączny bilans zmarłych wzrósł do 111 030. Na intensywnej terapii przebywa ponad 3700 osób. Do tej pory potwierdzono około 3,6 miliona zakażeń w kraju; liczba wyleczonych zbliża się do 3 milionów. Obecnie zakażonych jest 569 tysięcy; z których w domowej izolacji jest 536 tysięcy.

Z Rzymu Sylwia Wysocka