Włochy: Izba Deputowanych przegłosowała prawo do nieudzielania informacji o przebyciu raka

Włoska Izba Deputowanych jednomyślnie przyjęła w piątek ustawę o przeciwdziałaniu dyskryminacji osób, które pokonały chorobę onkologiczną. Dokument daje tym osobom prawo do nieudzielania informacji o przebyciu raka; we Włoszech takich ludzi jest ponad milion. Ustawa powinna teraz przejść bez przeszkód przez Senat – oceniają włoskie media.

Ustawa o "zapomnieniu onkologicznym" otworzy osobom, które chorowały na raka dostęp do usług finansowych czy bankowych, ubezpieczeniowych, przetargów publicznych czy procedur adopcji nieletnich. Obecnie w praktyce osoby takie są wykluczone z korzystania z tych usług czy praw.

Tekst ustawy definiuje prawo do "zapomnienia onkologicznego" jako "prawo osób, które wyzdrowiały z choroby onkologicznej ponad 10 lat temu i nie doszło do nawrotów choroby, do nieudzielania informacji" na ten temat.

Równocześnie, aby w praktyce pomóc byłym chorym powrócić do usług bankowych, finansowych lub ubezpieczeniowych, przewiduje się, że do celów zawierania lub odnawiania umów z różnymi instytucjami żądanie informacji o stanie zdrowia od tych osób nie będzie dozwolone.

Wprowadza się instytucję "Poręczyciela Prywatności", którego zadaniem będzie ochrona danych osobowych oraz prawidłowe stosowanie nowych zasad.

Jak ocenia portal Alfemminile, jeśli Senat również zatwierdzi ustawę "Włochy zrobią ważny krok w kierunku ochrony prywatności i godności osób, które pokonały raka".

Jak czytamy w tekście projektu ustawy, w Unii Europejskiej z roku na rok rośnie liczba osób chorujących na nowotwory. Równocześnie jednak szacuje się, że w UE liczba wyzdrowień wzrasta o 3 proc. każdego roku. Ludzi, którzy pokonali raka jest już w Europie ponad 12 milionów, wśród nich około 300 tys. to osoby, które przeżyły chorobę w dzieciństwie.

Obecnie przepisy dotyczące prawa do "zapomnienia" dla osób, które pokonały raka posiadają Francja, Belgia, Luksemburg, Holandia, Portugalia i Rumunia.

Z Pescary Miłosz Marczuk