Włochy: Izba Deputowanych przegłosowała wotum zaufania dla rządu

Izba Deputowanych parlamentu Włoch we wtorek przegłosowała wotum zaufania dla rządu razem z dekretem przeciwko przestępczości wśród młodzieży. „Dekret Caivano” m.in. zaostrza sankcje dla rodziców, którzy nie posyłają dzieci do szkoły. Nazwa bierze się od Caivano pod Neapolem, gdzie banda nastolatków zgwałciła w lipcu dwie nieletnie (11 i 12 lat) kuzynki.

Za dekretem i wotum zaufania dla rządu zagłosowało 193 deputowanych, 121 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. 27 października prawo przeciwko przestępczości wśród młodzieży zostało zaaprobowane przez Senat.

Prawo wprowadza obowiązek nadzoru rodziców nad obowiązkiem szkolnym dzieci. Zwiększa kary dla rodziców, zaniedbujących posyłanie dzieci do szkoły: przewiduje karę do dwóch lat pozbawienia wolności dla rodziców lub opiekunów prawnych, którzy nie reagują w żaden sposób na unikanie przez małoletnich obowiązku chodzenia do szkoły lub nie usprawiedliwiają ich nieobecności.

Brak regularnego uczęszczania do szkoły uniemożliwi także rodzinie dostęp do zasiłku socjalnego.

Przewidziano też kontrolę stron internetowych, które promują przemoc i inne nielegalne treści. Urząd Regulacji Łączności (Agcom) nakaże dostawcom internetu blokowanie dostępu do treści rozpowszechnianych nielegalnie oraz blokowanie domen, subdomen lub adresów IP, które rozpowszechniają takie treści. Zatwierdzona została także poprawka, która nakłada na strony pornograficzne obowiązek faktycznej weryfikacji wieku użytkowników. Przewiduje blokowanie takich stron w przypadku nieprzestrzegania przepisów.

Dekret przeciwko przestępczości wśród młodzieży został potocznie nazwany "dekretem Caivano" od miejscowości pod Neapolem, gdzie w zapuszczonym Parco Verde grupa nastolatków zgwałciła dwie nieletnie kuzynki.

Z raportu opieki społecznej, przekazanego prokuratorowi Sądu dla Nieletnich w Neapolu, wynika, że jedna z dziewczynek była zaniedbywana przez rodziców, co naraziło ją na ryzyko dla jej bezpieczeństwa. Nieletni, którzy dokonali gwałtu w ogóle nie chodzili do szkoły.

Do Caivano 31 sierpnia udała się premier Giorgia Meloni. Przyjęła zaproszenie popularnego księdza Maurizio Patriciella, proboszcza tamtejszej parafii. Duchowny poprosił Meloni, aby na własne oczy zobaczyła, jak żyje się w zdegradowanej dzielnicy-blokowisku, gdzie doszło do gwałtu.

"Pani Premier, jesteśmy w Twoich rękach: zabierz nas z tego piekła" - napisała w liście do Meloni matka jednej ze zgwałconych dziewczynek. "Czekamy na Ciebie, aby pokazać Ci okropności i degradację takich przedmieść. Tu jest nie tylko przestępczość, narkotyki i kamorra, które są często alibi dla świata polityki, nie umiejącego rozwiązać problemów, ale też pedofilia, przemoc i prostytucja" - dodała.

Od tego czasu w Caivano doszło do kilku interwencji karabinierów i policji. Podczas ostatniej, 1 listopada, aresztowano 18 podejrzanych o związki z kamorrą i handel narkotykami. Premier obiecała, że zaniedbany Parco Verde zostanie zrewitalizowany łącznie z nieczynną infrastrukturą sportową.

Konstytucja Republiki Włoskiej przewiduje, że rząd może zdecydować o powiązaniu głosowania nad propozycjami legislacyjnymi z wotum zaufania. Takie przepisy służą temu, aby zjednoczyć większość w wyjątkowych sytuacjach, ale jest coraz częściej stosowany w celu przyspieszenia debaty i zapewnienia zatwierdzenia propozycji rządu.

Z Pescary Miłosz Marczuk