Włochy: Izba Deputowanych zaczyna pracę nad ustawą o dalszych dostawach broni na Ukrainę

Włoska Izba Deputowanych rozpoczyna w poniedziałek prace nad kolejną ustawą o dalszych dostawach uzbrojenia na Ukrainę. Przewiduje on rozszerzenie na cały bieżący rok upoważnienia dla rządu, by wysyłał sprzęt do zaatakowanego przez Rosję kraju. Wcześniej ustawę tę przyjął Senat. Przygotowywany jest też szósty akt prawny w tej sprawie .

Oczekiwane w czwartek uchwalenie upoważnienia dla rządu Giorgii Meloni w sprawie dostaw broni w tym roku potwierdzi - jak podkreślają włoskie media- stanowisko ugrupowań zaprezentowane w parlamentarnej komisji obrony, czyli spójność centroprawicowej koalicji i podział wśród opozycji.

W łonie opozycji przeciwko dozbrajaniu Ukrainy występuje Ruch Pięciu Gwiazd byłego premiera Giuseppe Contego. Formacja ta twierdzi, że wysyłanie broni przedłuży konflikt.

Argumentację tę odrzuca opozycyjna centrolewica, która współtworzyła z Ruchem dwa poprzednie rządy. Deputowany Partii Demokratycznej Piero Fassino podkreślił podczas dyskusji w komisji, że to równowaga militarna Ukrainy i Rosji zmusi prezydenta Władimira Putina do negocjacji.

Minister obrony Guido Crosetto oświadczył w niedzielę wieczorem w studiu telewizji RAI, że "szósty dekret jest przygotowywany" i "da on Ukrainie możliwość obrony przed atakami lotniczymi".

Według dziennika "La Repubblica" Włochy wyślą rakiety Aspide służące do obrony miast.

Minister spraw zagranicznych, wicepremier Antonio Tajani powiedział dziennikowi "Corriere della Sera", że Włochy na mocy pięciu dotychczasowych ustaw udzieliły Ukrainie pomocy wojskowej o wartości około miliarda euro.

Jak zaznaczył szef dyplomacji, Rzym współpracuje też z Francją w sprawie wysłania systemu obrony przeciwlotniczej SAMP-T.

Według wcześniejszych deklaracji w najbliższych tygodniach spodziewana jest wizyta premier Meloni na Ukrainie.

