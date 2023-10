Włochy: Izraelski ekspert przewidział atak Hamasu

Izraelski ekspert, prezes i współzałożyciel Instytutu Badania Bliskowschodnich Mediów Yigal Carmon przewidział dwa miesiące temu atak Hamasu na Izrael i opublikował wówczas analizę "Znaki możliwej wojny we wrześniu- październiku". W wywiadzie dla włoskiej telewizji RAI wyjaśnił, że wszystkie sygnały można było znaleźć w internecie.

Yigal Carmon, który stoi na czele organizacji monitorującej i tłumaczącej arabskie i perskie publikacje oraz audycje radiowe i telewizyjne, powiedział w poniedziałek: "Jest to tragicznie bardzo proste, ale wszystko było w internecie. Ludzie z Hamasu rozpowszechnili wideo, na którym widać ich szkolenie na terenie specjalnie odtworzonego kibucu , zbudowanego w tym celu".

"Dostali z Iranu ładunki wybuchowe wysokiej klasy, przemycone przez Egipt. Pomyślałem, że z takim rodzajem broni nie mogą nie iść dalej"- podkreślił ekspert.

Wśród nagrań przeanalizowanych przez niego jest parada wojskowa, transmitowana przez irańską telewizję, w trakcie której zaprezentowano drony- kamikadze oraz arsenał rakietowy. Padły tam też wtedy słowa: "Zrównamy z ziemią Izrael".

Carmon zapytany o to, dlaczego izraelski wywiad nie uświadomił sobie zagrożenia, odparł: "Wiele agencji wywiadowczych jest skoncentrowanych na tym, by otrzymać tajne informacje na temat najbardziej wymyślnych systemów , podczas gdy najprostszym sposobem ich zdobycia jest korzystanie z otwartych źródeł".

"To nie jest tylko kwestia wywiadu, ale relacji międzyludzkich. Izrael poniósł w tym porażkę"- ocenił Yigal Carmon.

Jak zaznaczył, Izrael przystąpił do ofensywy. "Ale - dodał-należy martwić się o zakładników", przetrzymywanych przez terrorystów.

"Lecz Izrael nie może się poddać. Hamas ukrywa się pod ziemią, a to nie może długo potrwać. W pewnym momencie musi zacząć martwić się o to, co dzieje się na powierzchni, z jego narodem i uwolnić naszych zakładników"- oświadczył rozmówca włoskiej telewizji.

