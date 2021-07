Włochy: Jedna trzecia zakażeń wywołana przez wariant Delta

Prawie jedna trzecia zakażeń koronawirusem we Włoszech (32,6 proc.) jest wywołana przez jego wariant Delta - poinformowały we wtorek media, powołując się na raport międzynarodowej bazy danych Gisaid. Według ekspertów także w tym kraju stanie się on dominujący.

Stale, jak odnotowano, spada odsetek infekcji wariantem Alfa (po raz pierwszy wykrytym w Wielkiej Brytanii).

Wtorkowe dane włoskiego Ministerstwa Zdrowia wskazują na wzrost dobowej liczby zgonów i nowych zakażeń. Na Covid-19 zmarło 20 osób i zanotowano 1534 kolejne przypadki koronawirusa w 192 tysiącach testów.

Bilans zmarłych wzrósł do 127 808.

Spada liczba chorych na Covid-19 w szpitalach. Na intensywnej terapii przebywa 157 osób.

Obecnie zakażonych jest około 40 tysięcy.

Wykonano dotąd ponad 58 mln szczepień. Zakończyło je 24 mln osób, czyli 45 proc. ludności w wieku powyżej 12 lat.