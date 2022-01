Włochy: jedna trzecia zakażonych osób w szpitalach nie ma Covid-19

We Włoszech jedna trzecia hospitalizowanych zakażonych koronawirusem osób nie ma Covid-19, ale jest w szpitalu z powodu innych chorób- wynika z analiz z sześciu placówek w kraju. Oznacza to, że pacjenci ci trafili do szpitala, by leczyć inne schorzenia, a test wykazał też zakażenie.

W szpitalach przebywa obecnie ponad 18,6 tysięcy zakażonych osób, w tym około 1600 na intensywnej terapii.

Badania przypadków sondażowej grupy 550 zakażonych pacjentów, przeprowadzone przez włoską federację placówek szpitalnych w Rzymie, Brescii, Genui, Bolonii, Bari i Avellino wykazały, że 34 procent z nich nie ma Covid-19, czyli choroby wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. W szpitalu są z powodu innych schorzeń takich, jak uraz, zawał, wylew, niewydolność różnych organów, cukrzyca, choroby onkologiczne i neurologiczne. Są wśród nich także kobiety ciężarne, wymagające terapii ginekologicznej i położniczej.

Dodatkowo test wykazał u nich obecność koronawirusa. To, jak wyjaśniono, "hospitalizowani nie z powodu wirusa, ale z wirusem".

Pozostali pacjenci, czyli 66 procent przebywających w szpitalach ma zdiagnozowane zapalenie płuc wywołane przez ten patogen.

W analizie tych danych federacja szpitali zwróciła uwagę na różnicę wieku między pacjentami; ci umieszczeni w szpitalu z powodu wirusa są starsi , a średnia ich wieku wynosi 69 lat. Tylko 14 procent z nich zaszczepiła się dwiema lub trzema dawkami.

Hospitalizowani w rezultacie innych chorób mają średnio 56 lat, a zaszczepieni stanowią wśród nich 27 procent.

W obu tych grupach, podkreśla się, zdecydowanie dominują zatem niezaszczepieni.

