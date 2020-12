Włochy: Już 242 lekarzy zmarło od początku pandemii

Do 242 wzrosła we Włoszech liczba lekarzy zmarłych od początku pandemii w wyniku zakażenia koronawirusem. Ten najnowszy bilans ogłosiła w środę federacja Izb Lekarskich z całego kraju. W drugiej fali pandemii zanotowano do tej pory 63 zgony wśród medyków.

Od wtorku zmarło pięciu następnych lekarzy, między innymi anestezjolog, dentysta, okulista i diabetolog.

Wśród lekarzy, którzy zmarli na Covid-19, byli i ci, którzy już po przejściu na emeryturę wznowili praktykę w związku z kryzysem i brakiem personelu w szpitalach.

Nie żyje też kilkudziesięciu lekarzy rodzinnych.