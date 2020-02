Włochy: Już 400 zarażonych koronawirusem w całym kraju

Do 400 wzrosła liczba osób zarażonych koronawirusem we Włoszech - ogłosił w środę wieczorem rządowy komisarz do spraw kryzysu sanitarnego Angelo Borrelli. Dotychczas zanotowano 12 zgonów. Wirus obecny jest w 10 z 20 regionów Włoch.

Podając nową liczbę zarażonych Borrelli, który jest szefem Obrony Cywilnej, podkreślił, że jest też dobra wiadomość. Jest nią, jak wyjaśnił, wyzdrowienie w Rzymie małżeństwa chińskich turystów z miasta Wuhan, epicentrum epidemii. Były to dwa pierwsze przypadki obecności koronawirusa we Włoszech.

Od końca stycznia 60-latkowie przebywają w szpitalu zakaźnym w Wiecznym Mieście.