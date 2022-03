Włochy: Już 44 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy, napływ rośnie

Do ponad 44 tysięcy wzrosła we Włoszech liczba uchodźców wojennych przybyłych z Ukrainy - podało we wtorek MSW w Rzymie. Ostatniej doby przyjechała najwyższa od początku rosyjskiej agresji liczba około 5 tysięcy osób.

Wśród uchodźców jest ponad 22 tysiące kobiet, prawie 18 tysięcy dzieci i 3800 mężczyzn.

Najwięcej z nich kieruje się do Mediolanu, Rzymu, Neapolu i Bolonii, w tym do swoich rodzin i znajomych ze wspólnoty ukraińskiej, liczącej we Włoszech około 240 tysięcy osób.