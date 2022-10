Włochy: Kandydatka na premiera Giorgia Meloni rozmawiała z prezydentem Ukrainy Zełenskim

Podczas telefonicznej rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zwyciężczyzni wyborów parlamentarnych we Włoszech Giorgia Meloni zapewniła go o pełnym poparciu dla "sprawy wolności narodu ukraińskiego" i powtórzyła swoje stanowisko, że dokonana przez Rosję aneksja okupowanych przez nią ziem nie ma żadnej wartości prawnej i politycznej. O rozmowie poinformowało we wtorek ugrupowanie Meloni - Bracia Włosi.

W wydanym komunikacie zaznaczono, że Meloni przypomniała, że Bracia Włosi oraz partia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, którą kieruje, wyrażała bliskość z Ukrainą od pierwszego dnia wojny.

Ponadto kandydatka na premiera Włoch położyła nacisk na swoje zaangażowanie na rzecz "każdego wysiłku dyplomatycznego, przydatnego dla zakończenia konfliktu" - głosi komunikat.

Zełenski pogratulował zaś Meloni zwycięstwa w wyborach i wyraził przekonanie, że może ona liczyć na owocną współpracę strony ukraińskiej z następnym włoskim rządem. Prezydent podziękował również Włochom za udzielanie wsparcia jego krajowi, także w kwestii wysłania broni. Przewiduje to najnowszy dekret Ministerstwa Obrony, przedłożony do analizy parlamentarnej komisji do spraw służb specjalnych.

Prezydent wyraził także nadzieję, że Giorgia Meloni będzie mogła jak najszybciej przyjechać do Kijowa - poinformowało jej ugrupowanie.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

