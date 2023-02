Włochy: Kardynał Krajewski położył się na arenie cyrkowej, przeszedł nad nim słoń

Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski zdobył się w sobotę na gest, który wywołał zdumienie i został uwieczniony na zdjęciach i nagraniach: położył się na arenie cyrkowej, by pokazać, że nie boi się słonia. Zwierzę przeszło nad nim. Wywołało to zachwyt widzów, których polski kardynał zabrał do cyrku w Rzymie - ubogie rodziny i bezdomnych między innymi z Ukrainy.

Kilka dni wcześniej urząd kardynała Krajewskiego poinformował, że zabierze on do cyrku dwa tysiące ubogich. To kolejna inicjatywa dobroczynna Watykanu i wyjście naprzeciw osobom, których nie stać na kontakt ze sztuką i rozrywką. Nikt jednak, jak się zauważa, nie był w stanie przewidzieć tego, że to kardynał Krajewski stanie się jednym z głównych bohaterów przedstawienia w cyrku Rony Roller.

Kościelny dostojnik wszedł na cyrkową arenę i udowodnił swoją odwagę, a także talent tresera słoni. Położył się na scenie i leżał tam spokojnie, gdy ogromne zwierzę przeszło nad nim. Scena ta wywołała aplauz widzów.

Kardynał Krajewski zasłynął już wcześniej z odważnych gestów. Nazwany został Robin Hoodem po tym, gdy włączył światło w jednej z kamienicy w Rzymie, wyłączone za to, że jej lokatorzy nie płacili rachunków.

Jeździ regularnie z pomocą humanitarną na Ukrainę. Podczas jednej z misji musiał uciekać przed ostrzałem.

Z Rzymu Sylwia Wysocka