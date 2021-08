Włochy: Kary do 10 dni w celi chce burmistrz Wenecji dla sprawców groźnych wybryków

Wprowadzenia kary do 10 dni pozbawienia wolności domaga się burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro dla sprawców chuligańskich, groźnych wybryków w mieście. Ostatni potępiony przez niego wyczyn to skok turysty z jednego z mostów. Sprawcę zatrzymała straż miejska.

W dniach szczytu sezonu turystycznego we Włoszech władze Wenecji po raz kolejny postanowiły wypowiedzieć wojnę turystom, którzy nie szanują jej zabytków i obowiązujących tam przepisów. To ci, którzy opalają się w negliżu rozkładając ręczniki nad kanałami w historycznym centrum, a mosty traktują jak trampoliny do brawurowych skoków. Takie incydenty mnożą się w ostatnim czasie po otwarciu miasta po miesiącach lockdownu w kraju i ograniczeń w podróżach.

Ostatni taki wybryk miał miejsce w sobotę, gdy 33-letni szkocki turysta, mieszkający w Australii skoczył w nocy z Mostu Akademii nad Canal Grande.

Strażnicy miejscy zatrzymali go w momencie, w którym wykonał prawdopodobnie już drugi skok świętując z grupą turystów z Francji.

Turysta otrzymał nakaz opuszczenia Wenecji, a także usłyszał zarzut stworzenia zagrożenia dla żeglugi.

Oburzony burmistrz Luigi Brugnaro zamieścił na Twitterze zdjęcie skaczącego turysty oraz następujący komentarz: "Hańba! Godzina 4 w nocy. Turysta skacze z Mostu Akademii. Zidentyfikowany przez straż miejską, spisany i wydalony z miasta. Więcej nie możemy zrobić, mamy związane ręce".

"Zwracam się o przyznanie sędziemu pokoju uprawnień wymierzania kary do 10 dni w celi"- dodał.

Nadal nie pomaga przypominanie o tym, jak niebezpieczne są skoki z weneckich mostów. Pięć lat temu na intensywną terapię trafił turysta z Nowej Zelandii, który pod wpływem alkoholu skoczył z mostu Rialto i uderzył w przepływającą kanałem wodną taksówkę.

W zeszłym roku straż miejska wydała 400 nakazów opuszczenia Wenecji. W tym roku otrzymało je już - jak podały władze - 460 osób.

Sylwia Wysocka