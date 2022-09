Włochy: Kierowcy autobusów w Rzymie nie zasilą masowo komisji wyborczych

Dyrekcja firmy transportowej w Rzymie podjęła starania, aby nie dopuścić do paraliżu komunikacji miejskiej z powodu wyborów parlamentarnych we Włoszech w niedzielę. Chęć pracy w komisjach wyborczych w Wiecznym Mieście wyraziło ponad 1100 pracowników transportu, w tym 915 kierowców autobusów. Zgodę otrzymało tylko 70.

Włoskie media przypominają, że przy okazji każdych wyborów do odpłatnej pracy w komisjach i przy liczeniu głosów masowo zgłaszają się kierowcy autobusów i metra oraz motorniczy tramwajów. To zaś oznacza, że w dniach głosowania i po jego zakończeniu na ulice miast wyjeżdża znacznie mniej pojazdów transportu publicznego.

Tę "wyborczą pasję" postanowiła zastopować dyrekcja firmy transportowej w Rzymie, odrzucając zdecydowaną większość wniosków o przyznanie dni wolnych od niedzieli do wtorku. W przeciwnym razie - jak podkreślono w wydanym we wtorek komunikacie - ponownie doszłoby do zablokowania komunikacji miejskiej.