Włochy: Kilkadziesiąt osób dziennie mdleje pod Koloseum, apel o zmianę godzin otwarcia

Około 70-80 osób dziennie mdleje w kolejce do rzymskiego Koloseum z powodu upałów przekraczających nawet 40 stopni. W związku z tym pojawił się apel o pilną zmianę godzin otwarcia zabytku, by uniknąć dalszych kryzysowych sytuacji podczas rekordowych upałów.

Amfiteatr Flawiuszów otwarty jest obecnie od godziny 9, kiedy słońce już mocno świeci, a zamykany jest 19.15, czyli w momencie, gdy zaczyna powoli ustępować dotkliwy upał.

Turyści z całego świata, którzy w tych dniach chcą zwiedzić słynny zabytek, narażeni są często na oczekiwanie w pełnym słońcu. To właśnie koło Koloseum notuje się najwięcej przypadków omdleń w Rzymie.

Jeden z rzymskich radnych Dario Nanni skierował wniosek do władz miejskich, by jak najszybciej zmieniły godziny otwarcia antycznego amfiteatru dostosowując je do warunków pogodowych. One zaś są skrajnie trudne i mają takie być jeszcze długo tego lata.

Jak podał portal Roma Today, zdaniem radnego należy otwierać Koloseum o 7.30 tak, by można było przynajmniej części turystów oszczędzić pobytu na "patelni", jaką jest plac wokół niego. Ponadto zaapelował o to, by przedłużyć godziny zwiedzania Forum Romanum, Palatynu i zabytków antycznego stadionu Circus Maximus, zamykanych obecnie o 18.00.

Apel ten zbiegł się w czasie z zapowiedzią kolejnego uderzenia nowego antycyklonu we Włoszech, nazwanego Charon bis. Ma on przynieść również w Rzymie temperatury powyżej 40 stopni.

Wieczne Miasto tego lata jest rekordzistą; to w stolicy najwięcej razy ogłaszano dotąd najwyższy stopień alarmu z powodu upałów.

Sylwia Wysocka