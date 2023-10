Włochy: Klan kamorry inwestował w fabryki mafijnych produktów

Linię odzieży pod nazwą “Corleone”, odwołującą się do mafii sycylijskiej i napój energetyczny 9MM, którego nazwa nawiązuje do kalibru nabojów do pistoletu, produkował klan kamorry z Neapolu, rozbity w wyniku operacji karabinierów. Aresztowano 27 osób.

Włoskie media podkreślają, że klan Di Lauro z neapolitańskiej dzielnicy Secondigliano miał biznesowe aspiracje, a pieniądze zainwestował między innymi w firmę produkującą ubrania. Tak powstała linia "Corleone", utworzona przez popularnego balladzistę z Sycylii Tony'ego Colombo i jego żonę Tinę Rispoli. Jej pierwszym mężem był zamordowany w mafijnych porachunkach boss kamorry. Oboje są wśród aresztowanych we wtorek pod zarzutem bezpośrednich związków z mafią.

Telewizja RAI przypomniała przy tej okazji sceny z ich ślubu w Neapolu w 2019 roku, na który pojechali przez miasto białą karetą zaprzęgniętą w cztery białe konie.

Również drugi produkt, w jaki zainwestował klan założony przez Paolo Di Lauro, nawiązuje bezpośrednio do świata przestępczości zorganizowanej. To napój, którego nazwa przywołuje kaliber 9 mm.

Klan Di Lauro prowadził także inną działalność biznesową. Na tzw. figurantów zapisane były między innymi supermarkety, znana siłownia i firma bukmacherska.

Z Rzymu Sylwia Wysocka