Włochy kluczowym partnerem handlowym dla Polski

Włochy to od lat jeden z naszych najważniejszych partnerów handlowych, zarówno w eksporcie jak i imporcie; liczę na zintensyfikowanie współpracy bilateralnej w turystyce indywidualnej i biznesowej - mówił wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin, podczas spotkania z ambasadorem Włoch Aldo Amatim.

Włochy znajdują się na 12. pozycji wśród największych inwestorów zagranicznych w Polsce.

W 2020 r. były na 5. miejscu wśród naszych największych partnerów handlowych pod względem eksportu i na 3. miejscu pod względem importu.

Polski eksport do Włoch w 2020 r. wyniósł 10,3 mld euro, co stanowiło 4,3 proc. polskiego eksportu ogółem. Polski import z Włoch wyniósł 11,2 mld euro, co stanowiło 5 proc. polskiego importu ogółem.

Jak przekazało w komunikacie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w środowym spotkaniu z ambasadorem Włoch, oprócz Gowina, uczestniczył także wiceminister rozwoju, pracy i technologii i jednocześnie pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak.



Jak podał resort, w trakcie spotkania podsumowano dotychczasową, bilateralną współpracę gospodarczą między Polską a Włochami, a także omówiono wspólne inicjatywy na forum unijnym oraz perspektywy ich dalszego rozwoju w dobie pandemii koronawirusa i w czasie postcovidowym.

"Gratuluję powołania nowego rządu Republiki Włoskiej na czele z premierem Mario Draghim. Mam nadzieję na dalszą intensywną współpracę, która zaowocuje zacieśnieniem relacji gospodarczych między naszymi krajami" - powiedział cytowany w komunikacie wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.





"W dalszej perspektywie liczę też na zintensyfikowanie współpracy bilateralnej w turystyce indywidualnej i biznesowej. Jestem również przekonany, że realizacja wspólnych projektów wzmocniłaby innowacyjność zarówno polskiej, jak również włoskiej gospodarki" - podkreślił Gowin.

Wiceminister Piechowiak wyraził zadowolenie z zaangażowania inwestycyjnego włoskich przedsiębiorców w Polsce.

"W 2020 r. wzrosła liczba włoskich firm, które lokują swój kapitał w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Stawia to przedsiębiorców z Półwyspu Apenińskiego na 8. miejscu pod względem wartości zainwestowanego kapitału i na trzeciej pozycji pod względem liczby inwestycji. Liczymy nie tylko na podtrzymanie, ale i na rozwój tego pozytywnego trendu" - dodał Piechowiak.

Z danych MRPiT wynika, że na rynek włoski eksportujemy głównie: samochody osobowe (ok. 6 proc. udziału w 2020 r.), części i akcesoria samochodów (5,5 proc.), aparaturę odbiorczą dla telewizji, monitory, projektory wideo (3,5 proc.), papierosy (3,4 proc.), mięso wołowe świeże lub schłodzone (2,7 proc.) oraz silniki spalinowe z zapłonem iskrowym (2,6 proc.).

Z kolei z Włoch importujemy głównie: platynę w stanie surowym (4,3 proc. udziałów w 2020 r.), części i akcesoria samochodów (4 proc. udziału w 2020 r.), samochody ciężarowe (3 proc.), leki złożone przygotowane do sprzedaży detalicznej (2,5 proc.), wyroby walcowane z żeliwa lub stali niestopowej (1,8 proc.), rury, przewody rurowe i profile z otwartym szwem lub nitowane (1,8 proc.) oraz krew ludzką, zwierzęcą, szczepionki, toksyny (1,7 proc.).