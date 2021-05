Włochy: Kolejka na szczepienie z widokiem na morze

"Johnson Happy Hour"- to nazwa skierowanej do młodzieży inicjatywy w ramach kampanii szczepień przeciwko Covid-19 w mieście Pozzuoli na południu Włoch. Zgłosiło się tam 500 osób w wieku od 19 do 29 lat. Wszyscy stali w kolejce na nadmorskiej promenadzie.

W bardzo krótkim czasie zajęte zostały wszystkie miejsca na szczepienia dostępn na platformie internetowej - podały miejscowe media. Szczepienia rozpoczęły się w sobotnie popołudnie i trwały do nocy.

Młodzi ludzie opanowali okolice portu, gdzie we współpracy z Obroną Cywilną zorganizowano punkt szczepień jednodawkowym preparatem Johnson@Johnson. Ustawili się w długiej kolejce z widokiem na morze, w miejscu tradycyjnych spotkań i wieczornego życia towarzyskiego.

Satysfakcję z przebiegu sobotniej akcji wyraził burmistrz Pozzuoli Vincenzo Figliolia.

"Tyle młodzieży w kolejce po szczepionkę to cudowny widok. To klucz do powrotu do normalności, obowiązek obywatelski, który tyle młodych osób spełniło z entuzjazmem"- powiedział burmistrz.