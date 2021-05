Włochy: Kolejki do zabytków i restauracji w pierwszy weekend złagodzonych restrykcji

Kolejki do zabytków, w tym do Krzywej Wieży w Pizie i do bazyliki Świętego Marka w Wenecji, coraz więcej widzów w kinach, pełne ogródki restauracyjne mimo niepogody - tak minęła we Włoszech pierwsza sobota złagodzonych restrykcji w większości kraju.

Po miesiącach przerwy do życia wracają historyczne miasta, do których w majowy weekend przyjeżdżają pierwsi turyści; na razie głównie Włosi z najbliższych okolic.

Ludzie stoją w kolejkach do stopniowo otwieranych zabytków, a także do restauracji, przy czym - jak zauważono - chęć zjedzenia obiadu czy kolacji w lokalu gastronomicznym jest silniejsza od obaw przed niepogodą.

Właściciele wielu restauracji, cytowani w mediach, przyznają, że zainteresowanie znacznie przewyższa ich możliwości. Są one zaś ograniczone, bo na mocy przepisów rządu dozwolona jest tylko obsługa przy stolikach na zewnątrz. Władze niektórych miast wychodzą naprzeciw restauratorom i pozwalają im ustawiać stoliki przed lokalami tam, gdzie wcześniej ich nie było lub powiększyć zajmowaną przez nie przestrzeń.

W sobotę klientów wielu restauracji w Rzymie nie zniechęciła nawet zmienna pogoda - opady deszczu i wiatr. Siedzieli w ogródkach restauracyjnych pod parasolami.

W Wenecji podczas pierwszego weekendu w żółtej strefie złagodzonych restrykcji po prawie pół roku zostały otwarte historyczne kawiarnie na placu Świętego Marka, w tym chętnie odwiedzana przez turystów Caffe Florian. Właściciele lokalu wyrazili nadzieję na rychły powrót zagranicznych turystów do miasta.

"To wielki dzień dla nas" - powiedział właściel Caffe Quadri, lokalu znajdującego się po drugiej stronie placu. Wyraził zadowolenie z wyników pierwszego dnia otwarcia.

Dziennik "Corriere della Sera" informuje o powrocie Włochów do kin. W całym kraju od końca kwietnia otwarto ich w reżimie sanitarnym 120 i liczba ta stale rośnie - dodaje gazeta. Widzowie muszą mieć maseczki i mogą zająć połowę miejsc przy zachowaniu dystansu.

Dużym zainteresowaniem widzów cieszy się nagrodzony właśnie Oscarem amerykański film "Nomadland" w reżyserii Chloe Zhao.

Z Rzymu Sylwia Wysocka