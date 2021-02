Włochy: Kolejne zmiany na pandemicznej mapie kraju, awans Sardynii

We Włoszech dojdzie do kolejnej zmiany na pandemicznej mapie kraju. Od poniedziałku regiony Basilicata i Molise będą czerwoną strefą najwyższego ryzyka zakażeń. Do pomarańczowych podwyższonego alertu przejdą Lombardia, Marche i Piemont. Sardynia będzie biała.

Przewidują to nowe rozporządzenia podpisane przez ministra zdrowia Roberto Speranzę. Największą nowością jest zapowiedziane ogłoszenie Sardynii strefą białą. To pierwsza taka decyzja we Włoszech od początku pandemii. Ma ona zapadać wtedy, gdy liczba zakażeń wynosi poniżej 50 na 100 tysięcy mieszkańców. Oznacza to odmrożenie wszystkich branż biznesu i powrót do względnie normalnej aktywności.

We Włoszech trwa dyskusja na temat planu zmiany strategii kampanii szczepień, co jest konsekwencją głównie redukcji dostaw preparatów i koniecznością zwiększenia tempa w dążeniu do osiągnięcia zbiorowej odporności. Rozważana obecnie propozycja, już pozytywnie zaopiniowana przez krajową Agencję Leków, to podanie tylko jednej dawki szczepionki tym, którzy już byli zakażeni i wyzdrowieli. Według ekspertów jedna dawka wystarczy, bo ozdrowieńcy mają już przeciwciała.

Według oficjalnych statystyk koronawirusa stwierdzono u ponad 2,8 miliona osób, z których wyleczonych jest około 2,4 miliona.

Oczekiwana ostateczna decyzja w sprawie zmiany strategii szczepień należy do Ministerstwa Zdrowia.

W sobotę resort podał, że na Covid-19 zmarło następnych 280 osób i potwierdzono 18916 nowych zakażeń.

W ciągu doby wykonanych zostało 323 tysiące testów.

Bilans zmarłych od początku pandemii wzrósł do 97507.

Szacuje się, że obecnie zakażonych jest co najmniej 411 tysięcy osób.

Z Rzymu Sylwia Wysocka