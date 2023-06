Włochy: Kolejny incydent w Koloseum: turysta wyrył imiona na murze

Turysta, którego tożsamość nie jest znana, wyrył kluczem imiona swoje i dziewczyny na murze rzymskiego Koloseum. Sprawcy tego aktu wandalizmu, jeśli zostanie zidentyfikowany, grozi kara do roku więzienia i od 15 tysięcy do ponad 18 tys. euro grzywny. Oburzenie kolejnym takim incydentem wyraził włoski minister kultury.

Scena została zarejestrowana przez turystów zwiedzających starożytny amfiteatr. To oni przekazali nagranie policji. Opublikowały je też w poniedziałek włoskie media. Widać na nim, że obok sprawcy wandalizmu stoi młoda kobieta, która przypatruje się temu, co on robi.

Młody mężczyzna, trzymając pęk kluczy wyrył następujący napis: "Ivan+ Hayley 23".

Włoski minister kultury Gennaro Sangiuliano na wiadomość o kolejnym takim zdarzeniu oświadczył: "To coś straszliwego, niegodnego i dowód braku cywilizowanych manier, że turysta okalecza jedno z najsłynniejszych miejsc na świecie, dziedzictwo historii, jakim jest Koloseum".

"Mam nadzieję - dodał szef resortu - że sprawca tego gestu w Amfiteatrze Flawiuszów zostanie zidentyfikowany i ukarany zgodnie z przepisami".

Z Rzymu Sylwia Wysocka