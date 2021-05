Włochy: Kolejny wariant koronawirusa. NAzwany został odmianą z Bagnacavallo

Wśród wielu odmian koronawirusa naukowcy z Włoch odkryli następną, którą nazwali wariantem z Bagnacavallo. Nazwa pochodzi od liczącej ponad tysiąc lat miejscowości w regionie Emilia-Romania, w prowincji Rawenna. Ta mutacja, twierdzą, nie jest groźniejsza.

Wariant z Emilii-Romanii został odkryty w laboratorium w miejscowości Pievesestina, gdzie analizowane są odmiany z różnych pobliskich prowincji-podały lokalne media. Stwierdzono go u chorego pochodzącego z gminy Bagnacavallo, gdzie mieszka około 16 tysięcy osób. Według badaczy jest to kolejna mutacja koronawirusa, nieróżniąca się znacznie od oryginalnego patogenu.

"Mutacja genu nie jest bardziej groźna, ale interesująca z dwóch powodów; po pierwsze dlatego, że dowodzi, jak częste są zmiany genomu wirusa. Poza tym jest to modyfikacja DNA innego wariantu, tego angielskiego" - wyjaśnił szef wydziału wirusologii w regionalnej służbie zdrowia Vittorio Sambri.

Podkreślił, że obecnie dominuje we Włoszech właśnie wariant angielski. "To zatem normalne, że mutuje" - dodał Sambri.

"Ponieważ - zaznaczył - taki typ wariantu dotąd nie został znaleziony, oczywiście z punktu widzenia wirusologii budzi zainteresowanie, ale z praktycznego punktu widzenia to po prostu potwierdzenie, że nie można dopuścić do tego, by to wirus wygrał ten wyścig, a nie my".

Według najnowszych danych krajowego Instytutu Służby Zdrowia angielski wariant stanowi 91 procent zakażeń we Włoszech.

Z Rzymu Sylwia Wysocka