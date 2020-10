Włochy: Kolejnych 27 osób zmarło na Covid-19, potwierdzono 2844 nowe zakażenia

27 osób zmarło we Włoszech ostatniej doby na Covid-19, potwierdzono 2844 nowe zakażenia koronawirusem - poinformowało w sobotę włoskie ministerstwo zdrowia. To najwyższy dobowy przyrost liczby przypadków w tym kraju od ponad 5 miesięcy. Wykonano około 119 tys. testów.

Liczba zmarłych od początku epidemii Covid-19 wzrosła we Włoszech do 35 968. Do tej pory koronawirusa wykryto w badaniach u 322 tys. osób. Wyzdrowiało już 231 tys. Od soboty przybyło ponad 1200 wyleczonych.

Obecnie zakażonych jest co najmniej 55 tysięcy osób - podał resort zdrowia. W szpitalach przebywa 3205 osób chorych na Covid-19, w tym prawie 300 na intensywnej terapii.

Najwięcej nowych zakażeń kolejny dzień z rzędu odnotowano w Kampanii na południu - 401. Prawie 400 zarejestrowano w Lombardii. W stołecznym regionie Lacjum potwierdzono 261 nowych zakażeń. Wykonano tam rekordową liczbę 14 tys. testów.

Od soboty w Lacjum i Basilicacie obowiązuje nakaz noszenia maseczek na otwartej przestrzeni. Nie wyklucza się rozszerzenia tego wymogu na cały kraj.

Z Rzymu Sylwia Wysocka