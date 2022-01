Włochy: Komisarz do spraw pandemii: mamy spłaszczenie krzywej zakażeń

We Włoszech doszło do spłaszczenia krzywej zakażeń koronawirusem - ogłosił w poniedziałek nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo. Podkreślił, że obecna poprawa sytuacji jest ściśle związana z postępem kampanii szczepień.

Podczas wizyty w ośrodku szczepień w Mediolanie generał Figliuolo oświadczył: "Są dobre wiadomości. Wydaje się, że osiągnęliśmy spłaszczenie krzywej zakażeń, jeśli chodzi o wariant Omikron i notujemy ich spadek".

"Ufamy, że ta tendencja umocni się. W ostatnich dwóch dniach także w Lombardii liczba przyjęć do szpitali jest niższa od liczby wypisanych. To daje nadzieję" - dodał komisarz.

Ocenił, że kampania szczepień we Włoszech przebiega bardzo dobrze i to z tym jego zdaniem jest związany obecny etap pandemii.

Po dwóch dawkach szczepionki przeciwko Covid-19 jest ponad 87 procent ludności - poinformował Figliuolo. Zaznaczył, że ponad 30 milionów z 39 mln osób zakwalifikowanych do trzeciej dawki już ją przyjęło.

"To sprawiło, że powstała dobra bariera przeciwko wariantowi Omikron" - zaznaczył.

We Włoszech po 12 tygodniach wzrostów zakażeń po raz pierwszy notuje się ich spadek. W niedzielę zanotowano 138 tysięcy przypadków, znów mniej niż w poprzednich dniach. Nadal wysoka jest codzienna liczba zmarłych; od ponad 200 do około 300.

Z Rzymu Sylwia Wysocka