Włochy: Komisarz ds. pandemii: celem odporność zbiorowa we wrześniu

80 procent populacji Włoch zaszczepiona do końca września - taki cel kampanii szczepień przedstawił we wtorek odpowiedzialny za nią nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii generał Francesco Paolo Figliuolo. Wtedy, dodał, osiągnięta zostanie odporność zbiorowa.

W wystąpieniu przed komisjami do spraw polityki społecznej obu izb parlamentu w Rzymie włoski generał stwierdził, że po to, aby odporność ta została osiągnięta 30 września, trzeba wykonywać po co najmniej pół miliona szczepień dziennie.

Figliuolo zapowiedział, że w kwietniu dostarczonych zostanie do Włoch 8 milionów dawek, w tym 400 tysięcy Johnson&Johnson.

Ponadto, według informacji przekazanych przez generała, w regionach kraju przeznaczono dodatkowych 420 miejsc na punkty szczepień. To, jak zaznaczył, fabryki, centra handlowe, sale gimnastyczne, szkoły, siedziby różnych stowarzyszeń i placówki kościelne.

Obecnie działa ponad dwa tysiące takich ośrodków szczepień.

Rozpoczynają się też powoli szczepienia w aptekach, między innymi w Genui.

Dotąd zaszczepiono we Włoszech około 9,6 miliona osób, w tym ponad 3 miliony dwiema dawkami.

Z Rzymu Sylwia Wysocka