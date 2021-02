Włochy: Komisarz ds. pandemii: do marca będzie zaszczepionych ponad 7 mln osób

Ponad 7 mln osób do marca we Włoszech będzie zaszczepionych przeciw Covid-19 - ogłosił w piątek nadzwyczajny komisarz ds. kryzysu na tle pandemii Domenico Arcuri. Jak zaznaczył, to tyle, ile można zrobić po redukcji zaplanowanych dostaw szczepionek o 50 proc.

Podczas konferencji prasowej Arcuri zapewnił, że mimo trudności plan szczepień realizowany jest "w pełnym rytmie".

"W styczniu otrzymaliśmy 2,3 mln dawek, w lutym - jeśli plany zostaną uszanowane, a mamy na to nadzieję - dostaniemy 4,2 mln, a w marcu - 8,2 mln" - wyjaśnił komisarz odpowiedzialny za kampanię szczepień.

Podkreślił: "W sumie będziemy mieć w pierwszym trymestrze 14,7 mln dawek, podczas gdy mieliśmy dostać 28 mln".

Wraz ze wzrostem dostaw, zaznaczył, zwiększy się liczba punktów szczepień w kraju; z obecnych około 300 do 1300.

Ponadto komisarz oświadczył, że Włochy są gotowe udostępnić swoje fabryki, dzięki czemu można by zwiększyć produkcję szczepionek w Europie.

Na sobotę zapowiedziano pierwszą dostawę 249 tys. szczepionek koncernu AstraZeneca, które są przeznaczone dla osób w wieku od 18 do 55 lat. Wcześniej ogłoszono, że otrzymają je nauczyciele i pozostali pracownicy szkół, funkcjonariusze sił porządkowych, straż więzienna i więźniowie. Szczepienia ta zaczną się prawdopodobnie we wtorek - podały media.

Według najnowszych danych we Włoszech zaszczepiono już ponad 2,3 mln osób. Około 950 tys. otrzymało dwie dawki.

Z Rzymu Sylwia Wysocka