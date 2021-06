Włochy: Komisarz ds. pandemii: zbiorową odporność osiągniemy do końca września

Włoski nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo wyraził w niedzielę przekonanie, że do końca września w kraju uda się osiągnąć zbiorową odporność na Covid-19. Liczba wykonanych szczepień zbliża się do 50 milionów.

"Zbiorowa odporność we Włoszech to 80 procent z 54-milionowej grupy ludności zakwalifikowanej do szczepienia. Jestem absolutnie przekonany, że osiągniemy ten cel do końca września"- stwierdził Figliuolo w wywiadzie dla telewizji RAI.

Obecnie szczepienia zakończyło 17,5 miliona osób, czyli jedna trzecia ludności.

Generał przyznał, że doszło do "zamieszania" w sprawie szczepień preparatem AstraZeneca w związku ze zmianami rekomendacji, jeśli chodzi o jego stosowanie. Obecnie jest on zalecany wyłącznie osobom w wieku powyżej 60 lat.

"Było więcej niż dziesięć zaleceń w sprawie AstraZeneca, ale to jest rezultat nowego i nieznanego wirusa oraz postępu w nadzorze farmaceutycznym" - mówił generał sił zbrojnych. Ocenił następnie: "Zapewne można było lepiej informować".

Figliuolo podkreślił też, że młodzi ludzie powinni móc wrócić do dyskotek; "w sposób odpowiedzialny i z zieloną przepustką" - dodał.

Data otwarcia lokali ma zostać ogłoszona w najbliższym czasie.

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby zarejestrowano 14 zgonów na Covid-19 i 782 nowe zakażenia, wykryte w 138 tysiącach testów. 0,5 procent z nich dało wynik pozytywny.

Nowy bilans zmarłych to 127 472.

Obecnie zakażonych jest co najmniej 57 tysięcy osób.

Stale spada liczba zajętych łóżek w szpitalach.

Z Rzymu Sylwia Wysocka