Włochy: Komisarz UE Gentiloni: weto Polski i Węgier uda się przezwyciężyć

Komisarz UE do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni wyraził w niedzielę opinię, że weto Polski i Węgier wobec unijnego budżetu zostanie "przezwyciężone". W wywiadzie dla telewizji RAI były premier Włoch powiedział, że oba te kraje także potrzebują pieniędzy.

"Moja opinia polityczna jest taka, że na koniec weto Polski i Węgier zdołamy przezwyciężyć" - oświadczył unijny komisarz, odnosząc się do weta obu krajów w związku z powiązaniem unijnego budżetu z praworządnością.

"To kraje dotknięte przez pandemię, które potrzebują tych środków i otrzymają sumy nie mniejsze niż Włochy, jeśli uwzględni się ich ludność. Bardzo trudno byłoby im to odrzucić" - dodał Gentiloni. Słowa te odnoszą się do funduszu odbudowy na walkę ze skutkami koronakryzysu.

"Weta zostaną przezwyciężone dzięki pewnym sposobom poprzez dyplomację" - zaznaczył unijny komisarz.

Polska i Węgry zgłosiły zastrzeżenia w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania środków unijnych z praworządnością. W czwartek premierzy obu krajów, Mateusz Morawiecki i Viktor Orban, podpisali deklarację, w której podkreślili, że wspólnym celem obu rządów jest "przeciwdziałanie powstaniu mechanizmu, który nie tylko nie wzmocni, ale wręcz podważy zasadę praworządności w Unii poprzez zdegradowanie jej do roli narzędzia politycznego".