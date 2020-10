Włochy: Komitet nadzoru nad służbami wezwie szefów MSW i policji ws. Nicei

Komitet włoskiego parlamentu do spraw nadzoru nad służbami specjalnymi przesłucha szefową MSW Lucianę Lamorgese i komendanta policji Franco Gabriellego w sprawie zamachu w Nicei we Francji. Jego sprawcą jest Tunezyjczyk, który przypłynął na Lampedusę.

Włoskie media podały za źródłami w służbach, że 21-letni sprawca zamachu w bazylice w Nicei przypłynął jako migrant pod koniec września na wyspę Lampedusę. Następnie po kwarantannie 8 października trafił do ośrodka pobytu dla migrantów w Bari w Apulii. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach opuścił to miejsce i gdzie jeszcze przebywał we Włoszech, zanim dotarł na Lazurowe Wybrzeże.

Szczegóły tej sprawy chce poznać parlamentarny komitet ds. nadzoru nad służbami, Copasir. Jego szef Raffaele Volpi poinformował w czwartek, że w najbliższych dniach wezwie szefów MSW i policji, by wysłuchać ich w sprawie "obywatela Tunezji, który po pobycie we Włoszech dokonał krwawego zamachu we Francji".

Były minister spraw wewnętrznych, lider opozycyjnej Ligi Matteo Salvini oświadczył, że jeśli potwierdzą się doniesienia o tym, że zamachowiec przypłynął na Lampedusę, był w Bari, a następnie uciekł, będzie domagać się dymisji Lamorgese.

W czwartkowym ataku nożownika w bazylice w Notre Dame w Nicei zginęły trzy osoby, a kilka zostało rannych. Sprawcę, który wykrzykiwał "Allahu Akbar", zatrzymano. Śledztwo wszczęła krajowa prokuratura antyterrorystyczna.

Z Rzymu Sylwia Wysocka