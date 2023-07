Włochy: Konferencja FAO - apele do Rosji o powrót do porozumienia zbożowego

Apel do Rosji o to, by powróciła do porozumienia zbożowego, wystosował w poniedziałek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas otwartej w Rzymie konferencji na temat bezpieczeństwa żywnościowego. "Niech Rosja przemyśli swą decyzję"- wezwała podczas inauguracji obrad premier Włoch Giorgia Meloni.

W konferencji Food Systems Summit, zwołanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), udział bierze kilkunastu szefów państw i rządów oraz przedstawiciele wielu międzynarodowych instytucji.

Szef ONZ Guterres oświadczył: "Apeluję do Federacji Rosyjskiej, aby powróciła do realizacji inicjatywy czarnomorskiej zgodnie z moją ostatnią propozycją i wzywam globalną wspólnotę, by była zjednoczona i znalazła skuteczne rozwiązania przy zaangażowaniu i koniecznym wysiłku".

Premier Włoch dzień po rzymskim szczycie na temat migracji mówiła na forum FAO: "To wojna na Ukrainie spowodowała kryzys cenowy, turbulencje, napędziła inflację i zaostrzyła serię problemów takich, jak brak bezpieczeństwa żywnościowego w krajach afrykańskich, którym grozi to, że będą pozostawione na pastwę terroryzmu".

Giorgia Meloni powiedziała: "Fakt, że Rosja wycofała się z porozumienia w sprawie zboża tylko zwiększa kryzys. Niech Rosja przemyśli swoją decyzję".

Szefowa włoskiego rządu wyraziła przekonanie, że należy stworzyć model współpracy z krajami Afryki, który "nie będzie drapieżny" i da im możliwość korzystania z ich zasobów.

"Niech każdy może korzystać ze swoich praw i nie będzie zmuszony do emigrowania, lecz żyje w pokoju i godnie w swoim kraju, jak powiedział papież Franciszek" - dodała włoska premier.

Obrady konferencji FAO potrwają do środy.

Z Rzymu Sylwia Wysocka