Włochy: Konfiskata 800 mln maseczek, były komisarz ds. pandemii przesłuchany

We Włoszech skonfiskowano łącznie ponad 800 milionów pochodzących z Chin maseczek ochronnych, kupionych przez urząd poprzedniego nadzwyczajnego komisarza do spraw pandemii Domenico Arcuriego. Maseczki okazały się niebezpieczne dla zdrowia bądź nieskuteczne. Arcuri objęty jest śledztwem.

Nadużycie urzędu i defraudacja - takie zarzuty może usłyszeć były komisarz do spraw pandemii, który został przesłuchany w prokuraturze - poinformowała we wtorek włoska prasa.

Biuro prasowe Arcuriego, informując w komunikacie o przesłuchaniu, podkreśliło, że zawsze wyrażał on gotowość współpracy z wymiarem sprawiedliwości oraz chęć złożenia wyjaśnień w sprawie transakcji. Chodzi o zakupy z początków pandemii, gdy we Włoszech nie produkowano maseczek i konieczny był ich import.

Maseczki zostały skonfiskowane w magazynach urzędu komisarza i w siedzibach regionalnych.

Jak wyjaśniono, analizy fizyczne i chemiczne chińskich maseczek wykazały, że nie spełniają one wymogów ochronnych zgodnych z normami w UE. Niektóre z nich były wręcz, jak wynika z badań laboratoryjnych, "niebezpieczne dla zdrowia".

Dziennik "Corriere della Sera" przytacza we wtorek słowa byłego komisarza, który odnosząc się do sytuacji w pierwszych miesiącach pandemii stwierdził w czasie przesłuchań: "byliśmy zdesperowani", "trwała wyniszczająca wojna handlowa".

Arcuri dodał, że pośpiech i popyt były tak wielkie, że organizowano bezpośrednie loty z transportem maseczek do Włoch po to, by nie zostały one zablokowane na lotniskach w innych krajach.

Były komisarz do spraw pandemii przyznał, że otrzymywał od różnych polityków oferty organizacji zakupu maseczek po atrakcyjnych cenach.

Z Rzymu Sylwia Wysocka