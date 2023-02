Włochy: Konsulowie RP i USA na uroczystości w 25. rocznicę katastrofy kolejki górskiej

Z udziałem przedstawicieli dyplomacji Polski i USA w miejscowości Cavalese w prowincji Trydent, na północy Włoch, odbyły się uroczystości w przypadającą w piątek 25. rocznicę katastrofy kolejki górskiej, w której zginęło 20 osób, w tym dwoje polskich turystów. Samolot stacjonujących we Włoszech wojsk USA zerwał linę kolejki, która runęła na stok z wysokości 100 metrów.

W uroczystości upamiętniającej ofiary wypadku uczestniczyli między innymi konsulowie generalni RP i USA w Mediolanie Anna Golec Mastroianni i Robert Needham oraz przedstawiciele lokalnych władz.

3 lutego 1998 roku w rejonie Cavalese w Val di Fiemme nisko lecący amerykański samolot wojskowy z bazy w Aviano zerwał linę nośną kolejki górskiej dla narciarzy, jadącej na szczyt Cermis. Zginęło 19 włoskich i zagranicznych turystów, wśród nich Polka z kilkunastoletnim synem, oraz pracownik obsługi.

Katastrofa spowodowała szereg kontrowersji, gdy ustalono, że samolot leciał zbyt nisko i - jak wszystko na to wskazuje - był to tragiczny w skutkach popis brawury załogi. Samolot przeleciał około 100 metrów niżej niż powinien w tym rejonie.

Stronie włoskiej nie udało się doprowadzić do postawienia załogi przed sądem we Włoszech. Nie zgodził się na to między innymi ówczesny prezydent USA Bill Clinton, który wziął natomiast na swój kraj pełną odpowiedzialność za katastrofę.

W czasie procesu przed sądem wojskowym w Stanach Zjednoczonych nikt z czteroosobowej załogi samolotu nie został uznany za winnego spowodowania katastrofy. Dwóch żołnierzy uniewinniono, bo nie byli u sterów. Kapitan został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności za zniszczenie nagrania wideo z lotu i wydalony ze służby w marynarce wojennej USA. Kończył wówczas misję we Włoszech i w trakcie tego tragicznego lotu kręcił pożegnalne wideo - pamiątkę z Alp.

Drugi pilot przyznał się do spalenia taśmy wideo i również został wydalony ze służby, unikając przy tym więzienia.