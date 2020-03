Włochy: Kontrole osób wjeżdżających do Mediolanu

W Mediolanie rozpoczęły się w poniedziałek policyjne kontrole osób wjeżdżających do tego miasta - podały media. Patrole zatrzymują samochody, pytają o cel przyjazdu i proszą o wypełnienie oświadczeń w tej sprawie. Ich wiarygodność ma być potem sprawdzana.

Kontrole to realizacja postanowień rządu Giuseppe Contego, który, dążąc do zahamowania rozprzestrzenia się koronawirusa, ograniczył możliwość poruszania się po całym terytorium kraju do sytuacji wynikających z pracy, zdrowia i innych najpilniejszych potrzeb.

Policjanci proszą kierowców o złożenie oświadczenia, w którym muszą wymienić powód wjazdu do Mediolanu, a więc stolicy regionu Lombardia, gdzie najbardziej szerzy się wirus. Jak zapowiedziano, niektóre takie deklaracje będą sprawdzane pod kątem prawdziwości składanych oświadczeń.