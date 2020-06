Włochy: Korzyści dla czworonogów i ich właścicieli z kwarantanny i pracy zdalnej

Ponad dwumiesięczna kwarantanna milionów Włochów i ich praca w domu przyniosły korzyści ich czworonogom oraz zacieśniła wzajemne więzi,co przyczyniło się do poprawy klimatu w rodzinach - wynika z sondażu przeprowadzonego przez włoski portal Petpassion.

Rezultaty ankiety zaprezentowano w związku z przypadającym w piątek Światowym Dniem Psa w Biurze, który zaczął być obchodzony pod koniec lat 90. w Wielkiej Brytanii, a ostatnio upowszechnił się także we Włoszech. Właściciele czworonogów świętują go zabierając je do swojego miejsca pracy.

Połowa uczestników sondażu przyznała, że obecność psa lub kota w domu w miesiącach przymusowej kwarantanny i pracy zdalnej dała ich właścicielom chwile beztroskiej radości i zmniejszyła stres przeżywany z powodu pandemii.

44 procent właścicieli zwierząt wyraziło przekonanie, że stworzyły one dobrą atmosferę w domu.

Ponad trzy czwarte ankietowanych stwierdziło, że to, że cała rodzina przebywała znacznie więcej czasu w domu niż zwykle wyraźnie uszczęśliwiło czworonogi. Z dobrodziejstw kwarantanny, przypomina się, skorzystały psy.

W czasie obowiązywania surowych restrykcji w kraju, gdy zabronione było wyjście z domu bez ważnej przyczyny, psy były na spacerach częściej niż zwykle, bo wyjście z nimi było jednym z takich dopuszczalnych powodów.

Doświadczenie pracy zdalnej, którą kontynuuje jeszcze wiele osób, pokazuje- zaznaczono w analizie sondażu- jak wiele korzyści przynosi obecność czworonoga.

Od 16 lat firmy we Włoszech zachęcane są do tego, by tworzyły przyjazne czworonogom miejsca, w których mogą przebywać, gdy ich właściciele pracują.

Z Rzymu Sylwia Wysocka