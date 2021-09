Włochy: Kraje G20 zobowiązują się do zapewnienia szczepień całej ludności świata

Kraje G20 zobowiązały się do działań na rzecz zapewnienia dostępu do szczepień przeciwko Covid-19 całej ludności świata, zwłaszcza z krajów rozwijających się - to konkluzja obrad ministrów zdrowia państw "dwudziestki" w Rzymie, zakończonych w poniedziałek.

Gospodarz spotkania, włoski minister zdrowia Roberto Speranza poinformował, że delegacje wszystkich krajów G20 podpisały Pakt Rzymski, w którym zobowiązały się też do wzmocnienia krajowych systemów służby zdrowia.

"Najważniejsze są inwestycje w systemy służby zdrowia" - oświadczył Speranza, kładąc nacisk na potrzebę dostępu do leczenia niezależnie od przynależności do warstwy społecznej.

Przedstawiając wyniki obrad, minister podkreślił: "Kraje G20 zobowiązują się do pomocy w zapewnieniu dostaw szczepionek do najsłabszych państw także poprzez inicjatywę Covax".

"Chcemy - dodał - stworzyć warunki do tego, aby produkcja była prowadzona w różnych krajach i zwiększona została zdolność produkcyjna w innych częściach świata".

Zdaniem włoskiego ministra obecne różnice w dostępie do szczepionek są niedopuszczalne.

"Jeśli zostawimy część świata bez szczepionek, będziemy mieli nowe warianty" - mówił gospodarz obrad.

"Najsilniejsze kraje z G20 muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za udzielanie pomocy tym słabszym w kampanii szczepień i trzeba to zrobić natychmiast" - powiedział Roberto Speranza.

Z Rzymu Sylwia Wysocka