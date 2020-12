Włochy: "Książka przez telefon" dla seniorów aby czuli się mniej samotni

“Książka przez telefon”- to inicjatywa księgarni z Triestu na północy Włoch, w ramach której wolontariusze czytają samotnym starszym osobom. Chodzi o to, by w trudnych tygodniach pandemii siedzący w domach seniorzy poczuli się choć przez chwilę mniej sami.

W mieście księgarń, w jednej nich narodził się pomysł, by dotrzeć do starszych mieszkańców organizując sieć wolontariuszy, którzy będą im czytać przez telefon książki, o jakie proszą.

W ogłoszeniu na łamach lokalnej prasy szukano zarówno chętnych do czytania, jak i do słuchania.

Wieść o tym apelu rozeszła się szybko, dzięki czemu do księgarni zgłosiło się kilkadziesiąt osób z różnych części Włoch, które chcą czytać książki seniorom. Wśród ochotników są studenci, bezrobotni, ludzie różnych zawodów. Odpowiedź na ogłoszenie przeszła wszelkie oczekiwania. Do seniorów księgarnia dotarła głównie poprzez lokalne stowarzyszenia i parafie.

"Jako księgarze czujemy potrzebę wykonywania naszego zawodu w terenie, by przywrócić literaturze tę wartość cywilizacyjną, jaką powinna mieć"- powiedziała pomysłodawczyni akcji Samanta Romanese, cytowana przez lokalne media we Friuli- Wenecji Julijskiej.

"Księgarnia - dodała - to nie jest sklep, do którego idzie się, kupuje i koniec. Dla nas to placówka społeczno- kulturalna, a dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek kluczowe znaczenie ma to, by pomagać sobie nawzajem".

Inicjatywa jest całkowicie bezpłatna.

Wśród lektur, które wybierają seniorzy, szczególnym powodzeniem cieszy się "Mały Książę" Antoine'a de Saint-Exupery'ego.

Z Rzymu Sylwia Wysocka